Spielfilm Deutschland 2018 +++ Ärztin Martina muss aus dem Irak nach Syrien, um eine verletzte Studentin zu retten. Dazu schmuggelt sie eine Milan-Panzerabwehrwaffe mit sich. Diese Information gerät an den Emir des "Islamischen Staates" in Mossul. Er fordert seinen Verbündeten auf, die Waffe zu erbeuten. Omars Leute stellen die Ambulanz, aber sie finden kein Milan, stattdessen nur die deutsche Ärztin, die sie mitnehmen. Omar ist sich seiner Treue zum IS aber nicht mehr so sicher und möchte lieber die Seiten wechseln. Er hofft, dass die deutsche Geisel seine Chancen erhöht.

