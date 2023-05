Spielfilm Deutschland 2020 +++ Der Undercover-Ermittler Alex Pollack soll mit seinen Erfahrungen in Amsterdam aushelfen. Dort wurde ein Enthüllungsjournalist tot aufgefunden. Der Tote soll erst kürzlich noch Morddrohungen erhalten haben und wandte sich deswegen an Pollacks niederländischen Kollegen de Groot. Pollack soll helfen herauszufinden, an welcher Story der Ermordete gearbeitet hatte. Wie es aussieht, hatte dieser brisante Daten zu illegalen Steuertricks gefunden. Dass höchste holländische Regierungskreise kein Interesse an einer Aufklärung haben, interessiert Pollack ebenso wenig wie disziplinarische Maßnahmen nach seiner Rückkehr nach Deutschland.

