Spielfilm Deutschland 2021 +++ Der jahrzehntelange Kampf in Nordirland hat tiefe Wunden geschlagen. Kriminalpsychologin Cathrin Blake muss in einem Täter-Opfer-Gespräch vermitteln. Vor 10 Jahren, als Anfang 20-jähriger IRA-Terrorist, war Greg O'Leary an einem Sprengstoffanschlag beteiligt, bei dem ein Unbeteiligter getötet wurde. Greg ist bereit, sich einer Aussprache mit Daniel Ward, dem Sohn des Getöteten, zu stellen. Aus dem kleinen Jungen von damals, der hilflos den Tod seines Vaters mitansehen musste, ist ein bitterer und unsicherer Mann geworden. Greg bereut aufrichtig, aber er kann Daniel nicht überzeugen. Das Gespräch endet in einem Eklat, Daniel entzieht sich auch Cathrin.

