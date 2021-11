Der König von Köln: Satire um Geschäfte mit dem "Kölner Klüngel"

Andrea di Carlo arbeitet als Sachbearbeiter im Kölner Bauamt und ist Stellvertreter von Baudezernent Stüssgen. Andrea muss erfahren, dass der Kölsche Klüngel überall mitmischt, wo viel Geld verdient werden kann. Wobei die meisten Geschäfte während der fünften Jahreszeit eingefädelt werden. Die meisten Fäden der Stadt hält momentan der Emporkömmling Joseph "Jupp" Asch in der Hand. Sein Meisterstück soll der Bau der neuen Stadtverwaltung sein, bei dem nach Aschs Planung mehrere Millionen in seine eigene Tasche fließen sollen. Mit dem Baudezernent Stüssgen ist Asch ohnehin per du. Als Stüssgen bei einem kollektiven Bordellbesuch durch einen Infarkt außer Gefecht gesetzt, wird Andrea plötzlich kommissarischer Baudezernent.

