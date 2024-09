Spielfilm Italien 2018 +++ Rocco Schiavone ist alles andere als gut gelaunt. Für den strafversetzten Ermittler gibt es keinen Zweifel: In der Questura sitzt ein "Spion", der über jeden seiner Schritte an seinen Vorgesetzten Questore Costa, berichtet. Dann taucht Roccos Name auch noch im Zusammenhang mit einem Leichenfund in der Nähe von Rom auf. Das Opfer hatte einen Zettel mit Roccos Telefonnummer in der Hosentasche! Um die Ermittlungen seiner römischen Kollegin Bonanni zu unterstützen, wird er in seine Heimatstadt entsandt. Dort geht der Kommissar bald eigenen Wege, um mit alten Freunden nach Sebastiano zu suchen. Der spurlos verschwundene Freund wollte auf eigene Faust den flüchtigen Enzo Baiocchi aufspüren, um den Mord an seiner Lebensgefährtin Adele zu rächen.

