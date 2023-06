Spielfilm Deutschland 2019 +++ Kommissar Rocco Schiavone ist nicht das, was man unter einem vorbildlichen Polizisten versteht. Er ist launisch und zynisch. Auch mit dem Gesetz nimmt er es nicht so genau. Aus disziplinarischen Gründen wurde der eingefleischte Römer ins Aostatal in den italienischen Alpen versetzt – sehr zu seinem Unmut. Hier muss er einen Mordfall aufklären: Ein Mann wurde von einer Pistenraupe überfahren. Luisa Pec, die schwangere Frau des Toten, trifft die Nachricht wie ein Schlag. Schiavone verdächtigt den ehemaligen Verlobten Luisas. Es zeigt sich aber, dass Luisa nicht aufrichtig ist: Ihr Mann war zeugungsunfähig.

