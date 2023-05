Fernsehfilm Deutschland 2018 +++ Wenige Tage vor der Bürgermeisterwahl in Split muss Branca Maric den brutalen Überfall auf einen umstrittenen Kandidaten aufklären. Der Populist Ivica Strugar hat in Notwehr einen Angreifer erschossen, der zweite konnte entkommen. Zunächst sieht alles wie ein Einschüchterungsversuch aus. Die Ermittlung zeigt: Die beiden Täter zählen zu Opfern von Strugar, der früher in einem Waisenheim kleine Jungen misshandelte. Bis heute sind die Verbrechen ungesühnt, denn die Betroffenen scheuen sich, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Strugar tritt nach dieser Offenlegung die Flucht nach vorne an – und sammelt ordentlich Pluspunkte.

Mehr anzeigen