Spielfilm Deutschland 2021 +++ Ulf, Eva und Renate feiern ausgelassen während eines Campingtrips in Polen. Am nächsten Tag wird Ulf, verwirrt und mitgenommen, am Waldrand gefunden. Er glaubt, jemanden getötet zu haben, kann sich aber an nichts erinnern. Hilflos und verzweifelt wird er ins Krankenhaus eingeliefert. Polizeikommissar Lucjan Gadocha wird benachrichtigt.Bei einer Grenzkontrolle halten Holm Brendel und Dorit Martens Evas Camper an, der Feuer fängt und explodiert. Holm und Dorit vermuten, dass die drei Benzin schmuggeln, um die knappe Kasse aufzubessern. Sie lassen den Wagen überprüfen. Da wird Renates Leiche im Wald gefunden.

