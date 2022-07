Der Ranger - Paradies Heimat: Entscheidungen

Nach den dramatischen Ereignissen rund um den Waldek-Hof und der Aussprache zwischen Jonas und Unternehmer Karl Nollau währt der Frieden nur kurz. Das Waldek'sche Sägewerk gerät in finanzielle Schieflage und ein Arbeitsunfall setzt Rike kurzfristig außer Gefecht. Jonas steht vor der Entscheidung, entweder das familieneigene Waldstück als Urwaldzone in den Nationalpark zu integrieren, oder Rike aus der Klemme zu helfen und gewinnbringend an Karl zu verkaufen. Dass Nollau Jonas gegen Rike ausspielen will, während gleichzeitig die alte Liebe zwischen Mutter Monika und dem Unternehmer wieder aufzuflammen scheint, macht die Lage nur noch komplizierter.

