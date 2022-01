Der Tatortreiniger: Özgür

Der Tatortreiniger Heiko Schotte trifft in einer abgelegenen Pension auf die hochschwangere Silke. Nicht nur aufgrund des einsetzenden Blasensprungs gerät Schotty schon bald in Panik. Die Norddeutsche will ihren Sohn Özgür nennen - daraus wird einen von Wehen unterbrochene Diskussion um Namen, Vorurteile und die kleinen und großen Hürden im Leben eines heranwachsenden Kindes.

