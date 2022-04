Der traumhafte Weg | Drama

Die Deutsche Theres und der britische Musiker Kenneth lernen sich 1984 während eines Urlaubs kennen und lieben. Um sich ihr Leben zu finanzieren, musizieren sie. Als Kenneth die Nachricht erhält, dass seine Mutter verunglückt ist, reist er überstürzt nach Hause und lässt Theres zurück. Ihm wird bewusst, wie sehr er Theres braucht, aber sein Versuch, sie erneut zu gewinnen, scheitert. 30 Jahre später: In Berlin löst sich Ariane, eine 40-jährige Fernsehschauspielerin, von ihrem Mann. Er zieht in ein Appartement am Hauptbahnhof. Von seinem Fenster sieht er einen Obdachlosen. Es ist Kenneth, der nicht weiß, dass auch Theres inzwischen in Berlin wohnt.

