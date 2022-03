Der Unbestechliche: Mörderisches Marseille | Thriller

1975: Eine brutale Drogengang treibt ihr Unwesen in Marseille. Um gegen sie vorzugehen, wird der Jugendrichter Pierre Michel in die südfranzösische Metropole versetzt. Der Kopf des Verbrechersyndikats: "Tany" Zampa. Fest entschlossen macht sich Michel an die Arbeit. Schon bald muss er jedoch feststellen, dass ihm Steine in den Weg gelegt werden und Tany Zampa nicht so einfach beizukommen ist: Informanten werden umgebracht und ehemalige Komplizen schweigen eisern - aus Angst um ihr Leben. Um endlich voranzukommen, greift Pierre Michel zu unkonventionellen Methoden.

