Der Usedom-Krimi: Nachtschatten

Die Tourismussaison im Kaiserbad beginnt mit bis zur Bewusstlosigkeit unter Drogen stehenden Jugendlichen in einem Ferienbungalow dramatisch. Ein Junge ist tot. Es war die Party von Karin Lossows Großneffen Ben, die dort eskaliert ist. Dessen Vater Rainer reist an, Karins lange nicht gesehener Neffe, der bei der Kripo München arbeitet. Er mischt sich prompt in Ellen Norgaards Ermittlungen ein, denn sein Sohn ist tatverdächtig: Hat Ben seinen Kumpel getötet?

