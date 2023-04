Fernsehfilm Deutschland 2021 +++ Der plötzliche Tod des Uhrenherstellers Ludwig Sutter sorgt für einen handfesten Erbstreit. Ausgerechnet seine älteste Tochter Anna, die als Uhrmachermeisterin die Traditionsmanufaktur Sutter & Valois weiterführen könnte, bleibt in der Nachfolge außen vor – alle Anteile gehen an ihre Halbbrüder. Während der eine kaum Interesse an der Horlogerie hat, sucht der neue Firmenchef René verzweifelt nach einer Idee, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Anna beauftragt Borchert damit, das Erbe anzufechten. Doch kurz darauf gerät sie unter Mordverdacht: René wird in seinem Büro erschlagen.

Mehr anzeigen