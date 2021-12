Die Abenteuer des Huck Finn | Fulminante Fortsetzung nach Vorlage von Mark Twain

Mittlerweile führt der einstige Landstreicherjunge Huck Finn ein bürgerliches Leben unter dem Dach der Witwe Douglas und langweilt sich zu Tode. Doch als das Schiff eines Sklavenhändlers im Hafen der kleinen Stadt am Mississippi anlegt, wird sein Leben sehr schnell aufregender, als ihm lieb ist: Zuerst verschwindet Jim, der Haussklave von Witwe Douglas. Dann taucht auch noch Hucks gewalttätiger Vater in der Kleinstadt auf und fordert den Anteil seines Sohnes an Indianer Joes Goldschatz. Er verschleppt Huck, doch der weigert sich, ihm das Gold auszuhändigen und schmiedet stattdessen einen Plan. Eine wilde Jagd entlang des Mississippis beginnt.

