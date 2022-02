Die Bestatterin: Der Tod zahlt alle Schulden | Krimikomödie

Lisa Taubenbaum, jung und lebenslustig, ist nach dem ungeklärten Unfalltod ihrer Mutter in ihr Heimatdorf auf der Schwäbischen Alb zurückgekehrt. Gemeinsam mit ihrem Vater und ihrem Bruder will Lisa das familieneigene Bestattungsunternehmen weiterführen. Doch die Geschäfte gehen ausgesprochen schlecht. Doch dann passieren innerhalb von 24 Stunden gleich zwei Todesfälle: Der örtliche Bankdirektor erschießt sich versehentlich bei der Jagd und Oma Wertbacher erliegt einem Herzanfall. Ganz natürliche Todesfälle, so der Landarzt. Doch wie kommen die Würgemale an Oma Wertbachers Hals? Und wie erschießt man sich versehentlich mit der eigenen Flinte?

