Die Dienstagsfrauen: Sieben Tage ohne | Komödie

Der erste Dienstagabend im Monat ist seit 15 Jahren Freundinnentag für Caroline, Eva, Estelle, Judith und Kiki. Nun steht traditionsgemäß der jährliche Kurzurlaub an. Ausgerechnet von Eva, die gutes Essen sehr zu schätzen weiß, kommt der Vorschlag, auf einem Burghotel eine Fastenwoche einzulegen: Sieben Tage Entschleunigung und Entschlackung fernab von Großstadttrubel und Familienstress. Aller gemischten Gefühle zum Trotz, kommen die Damen frohgemut auf der Burg an. Aber die anstrengenden Entspannungsübungen und das karge Fastenmenü aus Wasser und Brühe lassen die Stimmung schnell in absacken. "Sieben Tage ohne" entpuppen sich als sieben Tage ohne Erholung.

Mehr anzeigen