Fernsehfilm: Die grünen Hügel von Wales | Drama | Video der Sendung vom 01.10.2022 10:45 Uhr (1.10.2022) mit Untertitel

Die Möbelrestauratorin Alex Stapleton möchte in London ein eigenes Geschäft aufmachen und braucht dafür dringend Geld. So kehrt sie nach dem Tod ihres Mannes gemeinsam mit Sohn David an den Ort ihrer Kindheit zurück. Alex plant, sich mit dem Verkauf des alten Cottages ihrer verstorbenen Großeltern finanziell zu sanieren. Doch der Makler winkt ab: zu klein, zu baufällig, kein Interesse. Glücksritter Sam Morgan vermutet Goldvorkommen auf dem Grundstück und will Alex dazu drängen, diese in großem Stil abbauen zu lassen. Könnte das die Rettung bringen? Dabei ist eigentlich ein Naturpark auf dem Grundstück geplant.

