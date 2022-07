Die Grundschullehrerin | Drama

Florence ist Grundschullehrerin aus Leidenschaft. Sie gibt alles, um ihren Schüler:innen den Weg in eine glückliche und erfolgreiche Zukunft zu ebnen, doch privat herrscht Chaos. Alleinerziehend fehlt ihr häufig die Zeit für ihren Sohn, der daher zu seinem Vater ziehen will. Als zudem der kleine Sacha, ein Kind aus schwierigen Verhältnissen, neu in ihre Klasse kommt und ihre volle Aufmerksamkeit fordert, muss Florence einen Weg finden, endlich Ordnung in ihr Leben zu bringen.

