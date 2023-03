Spielfilm Deutschland 2004 +++ Eigentlich könnte Dr. Michael Mangold zufrieden sein: Seine Arztpraxis soll erweitert werden und in Polizistin Lena hat er eine wunderbare Partnerin. Zum vollkommenen Glück fehlen ihm nur zwei Dinge: eine feierliche Hochzeit und jede Menge Nachwuchs. Während Michael noch am Heiratsantrag feilt, geht sein Kinderwunsch unerwartet in Erfüllung, als eines Morgens Laura, Tini und das Baby Jesus vor der Tür stehen. Die drei haben ihre Eltern durch einen Unfall verloren und wollen zu ihrem Onkel Jörg, Lenas Ex-Verlobtem. Da Jörg im Begriff ist, zu einer Forschungsreise in die Antarktis aufzubrechen, nehmen Lena und Michael die Kinder bei sich auf.

