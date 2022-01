Die Lebenden reparieren | Drama

Als Simon am frühen Morgen mit zwei Freunden zum Surfen aufbricht, ahnt noch niemand etwas von der drohenden Tragödie. Ein schwerer Autounfall verändert auf einen Schlag das Leben des Teenagers. Auch seine Eltern in der Hafenstadt Le Havre müssen plötzlich Entscheidungen treffen, deren weitreichende Konsequenzen sie an ihre Grenzen führen. Unterdessen erfährt die zweifache Mutter Claire in Paris, dass ihr schwaches Herz zu versagen droht, wenn nicht umgehend etwas unternommen wird. Den Ärzt:innen und dem medizinischen Fachpersonal in beiden Städten läuft die Zeit davon.

