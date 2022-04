Die Puppenspieler: Ans Licht | Historiendrama (2/2)

Richard begleitet Jakob Fugger nach Rom. Dort steht schon bald die Papstwahl an - und es gilt, den erzkonservativen Kardinal della Rovere mit allen Mitteln zu verhindern. In Italien beginnt ein gefährliches Intrigenspiel, bei dem sich Richard aber nicht an die Vorgaben seines Ziehvaters hält. Seine Liebe zu der Zigeunerin Saviya bringt ihn selbst in tödliche Gefahr. Denn Saviya gerät schon bald zwischen die Fronten: Ihre erotische Wirkung und die Fähigkeit, aus Karten zu lesen, könnte Inquisitor Heinrich Institoris für eine Anklage wegen Hexerei nutzen. Richard will nicht noch einmal miterleben, wie die wichtigste Frau in seinem Leben auf den Scheiterhaufen kommt.

Mehr anzeigen