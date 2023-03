Spielfilm Deutschland 2014 +++ Die Wahrheit - die war für Michelle schon immer so eine Sache. Ihrem Freund lügt sie vor, sie sei Stewardess. In Wahrheit arbeitet Michelle aber in einem Gasthaus. Schon in ihrer Kindheit flüchtete sie sich in ihre eigene Welt, um die Zuneigung anderer zu gewinnen. In ihr eigenes Ich hat Michelle dagegen wenig Vertrauen. Und so ist es für sie kein Grund zur Freude, als Bruno mit ihr zusammenziehen will. Ausgerechnet jetzt trifft sie zufällig auf ihre ehemalige WG-Genossin und Freundin Doro. Und wieder schlüpft Michelle zwanghaft in das nächste abenteuerliche Leben und gibt sich als Bandmanagerin aus.

