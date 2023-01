"Rocco & die Herzschrittmacher" haben nach ihrem großen Hit "Live is Life" ihren Ruhm maximal ausgekostet. Sie fühlen sich noch jung, aber sind es schon lange nicht mehr. Nach dem Schwächeanfall eines Bandmitglieds beschließt die Gruppe, allen voran Degenhardt und Sissy, die Tournee zu beenden. Und so kehrt man in die Senior:innenresidenz zurück wo inzwischen Roccos Flamme Marina die Heimleiterin ist. Die sanfte Marina hat die harte Tour ihrer Vorgängerin Frau Glück zwar eingestellt, aber nun schlägt das Pendel gewaltig in die andere Richtung aus. Alle werden behandelt wie kleine Kinder, man bastelt miteinander und spielt "lustige" Gesellschaftsspiele.

