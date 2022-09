Fernsehfilm: Die Spiegel-Affäre | Politthriller | Video der Sendung vom 28.09.2022 22:15 Uhr (28.9.2022)

"Die Spiegel-Affäre" vom Oktober 1962 geschah auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Die Welt stand mit der Kubakrise am Rand eines Atomkrieges. Deutschland hätte genau im strategischem Zentrum dieses potenziellen Kriegs gelegen. Vor diesem bedrohlichen Hintergrund fechten zwei außergewöhnliche Alpha-Männer eine beinahe archaisch anmutende Fehde aus: Der Verteidigungsminister Franz Josef Strauß und der "Spiegel"-Gründer und Herausgeber Rudolf Augstein. "Die Spiegel-Affäre" ist ein Film über einen Meilenstein in der Demokratisierung der jungen Bundesrepublik und über die Pressefreiheit, über Moral und Ethik in Politik und Wirtschaft.

