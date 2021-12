Die Zürcher Verlobung: Drehbuch zur Liebe | Kultiges Remake mit Christoph Waltz

Juliane ist gelernte Zahnarzthelferin und schreibt mit mäßigem Erfolg Liebesromane. Im echten Leben jedoch scheint für sie kein Happy End in Aussicht. Ihr Verlobter kündigt die Beziehung per E-Mail. Um auf andere Gedanken zu kommen, hilft Juliane ihrem Onkel Hans in der Zahnarztpraxis aus. Als ein mürrischer Notfallpatientauftaucht, verliebt Juliane sich unsterblich in dessen charmanten Schweizer Freund Jean. Leider muss dieser gleich abreisen und so verschwindet der Mann ihrer Träume ruckzuck wieder aus ihrem Leben. Ihre stürmischen Gefühle verarbeitet Juliane daraufhin in ihrem neuen Roman 'Melodie des Herzens ' - mit ungeahnten Folgen!

