Spielfilm, Frankreich 1981 +++ Der Pariser Postbote Jules verehrt die gefeierte Opernsängerin Cynthia Hawkins. Der junge Musikliebhaber folgt ihr nicht nur zu Auftritten, sondern fertigt auch einen heimlichen Konzertmitschnitt an. Er möchte diesen Schatz – es ist die einzige Aufnahme von Cynthia, die trotz lukrativer Angebote von Schallplattenfirmen ausschließlich vor Publikum auftritt – jedoch nur für sich haben. Ohne es zu bemerken, gerät Jules am folgenden Tag in den Besitz eines weiteren Tonbandes, das ihn schon bald in Schwierigkeiten bringt. Es ist die Aussage einer Ex-Prostituierten, die vor den Augen von Ermittlern auf offener Straße ermordet wird.

