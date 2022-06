Donna Leon: Tod zwischen den Zeilen

Enrico Franchini, ein ehemaliger Priester, der sein Leben dem Sammeln von kostbaren Schriften widmete, wurde in seiner Wohnung brutal ermordet. Kopien aus alten Büchern, die sich auf seinem Computer finden, führen zu rätselhaften Vorgängen in der Biblioteca Merula. Commissario Brunetti erfährt, dass hier seit einiger Zeit Seiten aus kostbaren Folianten verschwinden. Bei seinen Ermittlungen gerät er bald an die traditionsreiche Familie Morosini-Albani, deren Sprössling Gianni derzeit für das Amt des Bürgermeisters von Venedig kandidiert. Das macht die Ermittlungen in den besseren Kreisen der Lagunenstadt besonders heikel.

