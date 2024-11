Spielfilm Deutschland 2022 +++ In Friedland ist die Welt noch in Ordnung. Oder zumindest wieder in Ordnung, denn die Vergangenheit ist ja schon lange her. Das meinen zumindest einige im Dorf. Aber das Moor vergisst nicht. Manchmal spuckt es auch Leichen aus und genau mit so einer Moorleiche beginnt die Geschichte. Kriminalhauptkommissarin Saskia Harder wird aus der Großstadt in die Provinz nach Friedland geschickt. Ein guter Neubeginn nach ihrem traumatischen Einsatz als Polizeiausbilderin in Afghanistan. Das finden zumindest ihre Vorgesetzten und auch Harder möchte ihre traumatischen Erinnerungen am liebsten vergessen.

