Spielfilm Deutschland 2008 +++ Schuster Kurt Basinski wird von seiner geliebten Frau verlassen, noch am selben Tag gewinnt er drei Millionen Euro im Lotto. Der bodenständige Handwerker kann sich über das finanzielle Glück nicht recht freuen. Um ihn aus seiner Lethargie zu reißen, bucht seine resolute Mutter Edda einen gemeinsamen Urlaub in einem Luxus-Ferienhaus in Marrakesch. Kurt soll endlich wieder auf andere Gedanken kommen. Aber total selbstlos war Eddas Idee mit dem Familienurlaub nicht: In entspannter Atmosphäre will sie Kurt dazu überreden, seine Lottomillionen in den Schusterbetrieb zu stecken und mit seinem Bruder zusammen zu expandieren.

