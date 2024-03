Merken

Spielfilm USA 2018 +++ Alex und Greg Wheeler leben mit ihrem vierjähriger Sohn, ihrem kleinen – Sonnenschein Jake, in Brooklyn. Dass er sich für Puppen interessiert und gerne Tüllröcke anzieht? Geschenkt! In diesem Alter probieren Kinder alles einmal aus. Als die Erzieherin in Jakes Kindergarten darauf hinweist, dass das Verhalten des Jungen mehr sein könnte als nur eine Phase, müssen Alex und Greg lernen, dass Jake anders sein könnte aber eben auch ganz besonders ... Mehr anzeigen

