Ein Sommer auf Sylt | Komödie

Die Bergers freuen sich auf einen gemeinsamen Familienurlaub. Ausgerechnet am Abfahrtstag findet Anne heraus, dass Stefan sie mit seiner Assistentin Meike betrügt. Nach dem ersten Schock greift die zutiefst verletzte Anne zu resoluten Maßnahmen, um ihrem Göttergatten eins auszuwischen - so landen die Maßanzüge in der Mülltonne und der Laptop in der Spülmaschine. Anschließend setzt Anne ihre Kinder ins Auto und macht sich ohne Gatten auf den Weg. Auf der Insel angekommen, zieht sie nicht in das gebuchte Luxushotel, sondern in eine kleine Pension - sie will Abstand gewinnen und deshalb für Stefan nicht auffindbar sein.

Mehr anzeigen