Spielfilm Deutschland 2017 +++ Nach dem mysteriösen Diebstahl von Herrn Sterns Schuhen in einem ICE entwickelt sich ein Netz an Beziehungen zwischen den verschiedensten Menschen. Ärztin Julia mietet sich über eine Escort-Agentur den Callboy Vincent. Er wiederum hat ein ganz spezielles Abkommen mit seiner Freundin Vivian. Julias Ex Uwe lebt seine Fantasien mit einer Internet-Bekanntschaft aus und gerät im Supermarkt mit dem pensionierten Lehrer Ekki aneinander. Ekki hat ein dunkles Geheimnis, das mit der vierzehnjärigen Swentja zusammenhängt, die ihrerseits zwischen den zwei Jungs Johnny und Mahmud steht. Unterdes wird Swentjas kleine Schwester entführt - was die ohnehin kaputte Ehe ihrer Eltern auf eine weitere harte Probe stellt. Und dann ist da noch Thomas.

