Eltern und andere Wahrheiten

Nina liebt ihre Familie und ihren Job als Architektin. Als sie nach der Elternzeit wieder arbeitet, kann sie das Büro mit einer genialen Idee vor der Pleite retten. Einziger Haken: Sie muss sich als Single ausgeben. Denn die Auftraggeberin Lene hält überhaupt nichts von arbeitenden Müttern. Von ihrem Mann Torsten bekommt Nina keine Hilfe, weil er ihren Traumjob als Bedrohung für die Familie sieht. Der Polizist macht gerade sein Abitur nach. In der Not gibt Nina ihn als ihren Bruder aus und engagiert heimlich die Miet-Oma Irmgard. Zwischen Lüge und Erfolg nimmt Ninas Leben so viel Fahrt auf, dass sie bald die Notbremse nicht mehr findet.

