Spielfilm Deutschland 2020 +++ 1976 stürmt der 22-jährige Rainer Werner Fassbinder 1967 die Bühne des Antitheaters in München und reißt die Inszenierung an sich. Damals ahnt keine:r der Anwesenden, dass Fassbinder einmal einer der wichtigsten Filmemacher Deutschlands werden wird. Schnell schart der so einnehmende wie fordernde Mann Schauspieler:innen, Selbstdarsteller und Liebhaber um sich. Er dreht einen Film nach dem anderen, darunter viele in Zusammenarbeit mit dem WDR, die auf den Festivals für Furore sorgen. Arbeitswut, körperliche Selbstausbeutung und ungebremster Drogenkonsum fordern bald erste Opfer – auch in seiner kommunenartigen Entourage.

