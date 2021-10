Es war einmal Indianerland | Deutscher Coming-of-Age-Film

Bei einer Sommerferienparty trifft Mauser aus einer Hochhaussiedlung die schöne, intelligente und wohlhabende Jackie. Die verbotene Party eskaliert und endet in einer turbulenten Flucht vor der Polizei. Plötzlich knallt es auch an anderer Stelle im jugendlichen Mikrokosmos: Zöllner, Mausers Vater, erwürgt im Streit seine Frau. Zwei Tage verbringt er bei der Leiche, dann gesteht er alles seinem Sohn und flüchtet. Verwirrt und verunsichert, aber mithilfe seiner Freunde, begibt sich Mauser auf die Suche nach seinem Vater, um ihn zu überzeugen, sich der Polizei zu stellen. Ist so Erwachsenwerden?

