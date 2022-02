Fischer sucht Frau | Komödie

Alex steht kurz davor, in seiner Wahlheimat Hamburg endlich ein IT-Unternehmen zu gründen. Ausgerechnet jetzt soll er für die Pflege seines Vaters Fred aufkommen. Wenn Alex wirklich zahlen muss, fehlt ihm das Startkapital fürs eigene Geschäft! Seinem Vater, mit dem er seit Jahren nicht gesprochen hat, schlägt Alex vor, mit dem Verkauf des Elternhauses die Pflege zu finanzieren. Doch seine Idee stößt auf erbitterten Widerstand. Auch die Lage des Hauses ist ein Problem, denn in dem abgelegenen Fischerdorf Stresund fehlt es an Frauen. Also muss Alex irgendwie Frauen herschaffen, um Neubürger:innen anzulocken - und um sein Elternhaus verkaufen zu können.

Mehr anzeigen