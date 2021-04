Frau Temme sucht das Glück: Der perfekte Mann (2/6)

Sabine Helmer will die Treue ihres Verlobten Peter nach der Hochzeit für eine Million Euro versichern lassen. Carla engagiert ihre Schwester Hannah als Treuetesterin. Hannah kann Peter selbst mit brachialen Mitteln nicht verführen und sieht darüber ihr Ego angekratzt. Als sie dann mutmaßt, Peter könnte schwul sein, beschließt Carla einen erneuten sexuellen Test - diesmal mit Frank. Der geht Peter so angriffslustig an die Wäsche, dass der ihn niederschlägt und ihm sagt, er sei hetero. Jetzt ist die Police unter Dach und Fach. Carla ist sowieso abgelenkt, weil sie sich mit Hannahs Hilfe auf ein Date mit Mikael vorbereitet.

Bild: WDR/ARD/Michael Boehme