Freund oder Feind: Ein Krimi aus Passau

Frederike Bader und ihre Tochter Mia sind Neuankömmlinge in Passau. Arbeitgeber, Kollegen und Nachbarn wissen fast nichts über sie, und das ist auch gut so. Die beiden sind im Rahmen des Zeugenschutzprogrammes in die Stadt gezogen, nachdem die ehemalige Kriminalkommissarin in einem Prozess gegen den Chef eines arabischen Hauptstadt-Clans ausgesagt hatte. In einem Supermarkt rettet Frederike zufällig den Privatdetektiv Ferdinand Zankl aus einer brenzligen Situation. Zwar ist sie schnell verschwunden, doch Zankls Interesse ist geweckt und er spioniert ihr nach. Frederike beginnt erneut, sich um ihre Sicherheit zu sorgen...

