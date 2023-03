Spielfilm Deutschland 2021 +++ Volker ist Paketzusteller, alleinerziehend und nebenbei Fußballtrainer - und gehört eindeutig zu den gesellschaftlich Unterprivilegierten. Und auch, wenn sich Volker seine Laune in der Regel trotzdem nicht nehmen lässt, bringen ihn die langen Arbeitstage, die miserable Bezahlung und die Pubertät seines Sohnes Benny zunehmend an seine Grenzen. Als Benny überlegt, zurück zu seiner alkoholkranken Mutter zu ziehen, gibt Volker seine Integrität notgedrungen auf. Er nutzt eine sich bietende Gelegenheit, um über einen illegalen zweiten Job schnell an Geld zu kommen. Doch die vermeintliche Lösung zieht ihn nur noch tiefer in den Strudel.

