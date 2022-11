Monaco, 1962: Sechs Jahre ist es her, seit aus der ehemaligen Hollywood-Diva Grace Kelly Gracia Patricia Grimaldi wurde, die glamouröse Ehegattin von Fürst Rainier III. Grace fühlt sich zunehmend in einem goldenen Käfig gefangen. Das Fürstentum befindet sich in einer tiefen Krise: Rainier strebt die komplette staatliche Unabhängigkeit an, was der französische Staatspräsident Charles de Gaulle unter allen Umständen zu verhindern gedenkt. Gleichzeitig bietet Meisterregisseur Alfred Hitchcock ihr die Hauptrolle in seinem neuen Streifen "Marnie" an. Grace ist hin- und hergerissen zwischen ihren künstlerischen Ambitionen und den Verpflichtungen, die einer First Lady von Monaco abverlangt werden.

Mehr anzeigen