Happy End | Drama

Der moralische Verfall einer großbürgerlichen, französischen Familie in unserer Zeit. An der halbwüchsigen Eve nagt ein schreckliches Geheimnis - doch in ihrer Verwandtschaft gibt es niemanden, dem sie sich anvertrauen kann. Alle sind mit sich selbst beschäftigt in Eves verzweigter Familie. Lügen, Bedrohungen, verborgene Sehsüchte, Hass und Schuld sind die Familienbande, die alle in einem bizarren Reigen vereint: den betagten Familienpatriarchen Georges, seine Tochter Anne, die die Familiengeschäfte leitet, und Eves Vater Thomas.

