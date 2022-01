Harter Brocken: Der Geheimcode

Keiner steht über dem Gesetz. Selbst beim frisch verliebten Kumpel Heiner, der auf dem Weg zu Mette in den Blitzer rast, drückt Frank Koops kein Auge zu. Während die beiden noch diskutieren, kommt vor ihnen ein Auto von der Landstraße ab. Was wie ein unglücklicher Unfall aussieht, entwickelt sich zu einem komplizierten Kriminalfall. Der sterbende Wissenschaftler Schürer steckt Koops mit letzter Kraft einen Umschlag zu, hinter dem der Killer Winter her ist. Als dieser wenig später Koops ins Visier nimmt, geht die taffe Personenschützerin Claudia Böhm dazwischen. Sie hat ihren Kunden verloren und will Koops bei der Aufklärung helfen.

