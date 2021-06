Herrenabend (2011)

Fernsehfilm Deutschland 2011 +++ Der Mord an dem Geschäftsmann Arno Berger gibt Kommissar Thiel Rätsel auf. Die am Tatort sichergestellten Fingerabdrücke stammen von dem Spitzenpolitiker Rüdiger Klarbach, obwohl das eigentlich gar nicht sein kann: Der ehemalige Staatssekretär im Wirtschaftsministerium war vor eineinhalb Jahren bei einem Hausbrand in Südafrika ums Leben gekommen. +++ Mit Ulrike C. Tscharre, Axel Prahl, Jan Josef Liefers | Regie: Matthias Tiefenbacher

Bild: WDR/Kai Schulz