Spielfilm Deutschland 2021 +++ Alma ist Wissenschaftlerin am berühmten Pergamon-Museum in Berlin. Sie möchte Forschungsgelder für ihre Arbeit generieren. Deshalb nimmt sie an einer außergewöhnlichen Studie teil: Drei Wochen lang soll sie mit einem ganz auf ihren Charakter und ihre Bedürfnisse zugeschnittenen humanoiden Roboter zusammenleben. Seine künstliche Intelligenz ist darauf angelegt, der perfekte Lebenspartner für sie zu sein. Alma trifft auf Tom, eine hochentwickelte Maschine in Menschengestalt, einzig dafür geschaffen, sie glücklich zu machen. So sehr sich Alma auch dagegen wehrt, sie entwickelt Gefühle für Tom.

