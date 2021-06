Im Todestrakt | Drama

Pretoria 1988: Der 19-jährige Leon Labuschagne, Wärter im Hochsicherheitsgefängnis Gallows, erschießt sieben schwarze Sportler. Johann Weber, erfahrener, etablierter Anwalt in Durban, erhält das Mandat, den siebenfachen Mörder zu verteidigen. Ein scheinbar aussichtsloser Fall, denn Labuschagne erwartet die Todesstrafe. Weber reist nach Pretoria. Vor Gericht zweifelt er den Hergang der Tat und alle weiteren Fakten nicht an, doch er setzt Labuschagnes Mord an den sieben Sportlern in den Kontext mit seinem bisherigen Leben: Labuschagne war 17, als er Wärter im Todestrakt wurde.

Bild: WDR