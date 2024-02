Spielfilm BRD/Österreich 1958 +++ "Immer die Radfahrer" ist ein beschwingtes Lustspiel über drei Männer "im besten Alter", die noch einmal gehörig auf die Pauke hauen. Der Gymnasialprofessor Johannes Büttner schwelgt in Erinnerungen: Vor nunmehr 25 Jahren machte er mit seinen Abiturfreunden Fritz und Ulrich eine Radtour in das idyllische Kärntner Städtchen Burgsteinach. Nun steht die 800-Jahr-Feier von Burgsteinach an, und Johannes packt die Gelegenheit beim Schopf: Er ruft die beiden an und schlägt ihnen vor, diesen Urlaub zu wiederholen. Zunächst sind Fritz und Ulrich von der Idee nicht gerade begeistert. Aber der Sinneswandel lässt nicht lange auf sich warten.

