Ökozid | Justiz-Drama

Es ist das Jahr 2034: Die Folgen der Klimakatastrophe sind dramatisch. Dürre und Hochwasser vernichten die Lebensgrundlage von Millionen Menschen. Nach der dritten Sturmflut in Folge wurde der Sitz des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag geräumt, in Berlin wird die Klimakatastrophe zum Gegenstand eines juristischen Verfahrens. Das mitreißende Justiz-Drama geht der Frage nach, ob ein Industriestaat für die Auswirkungen der Klimakrise in Haftung genommen werden kann.

