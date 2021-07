Letzte Ausfahrt Sauerland | Roadmovie

Knorrige Typen in malerischer Landschaft: Das sind die alten Freunde Horst und Johann, die sich vor vielen Jahren in die Einsamkeit des Sauerlands zurückgezogen haben. Als Horst sich widerwillig im Krankenhaus untersuchen lässt, erhält eine niederschmetternde Diagnose. Ihm bleibt nicht mehr viel Zeit. Er ruft Johann zu Hilfe, türmt kurz entschlossen aus der Klinik und mit dem erst kürzlich kennengelernten Enkel Elyas im Schlepptau sind die beiden plötzlich in einem gestohlenen Leichenwagen auf der Flucht vor der Polizei. Horst will versuchen, mit seinem Leben ins Reine zu kommen. So bricht das Trio zu einer Reise an die Orte von Horsts Vergangenheit auf.

