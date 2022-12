"Wie bei den Beatles - nur auf Rave." So erklären es Ferdi und Raimund ihrem alten Kumpel Charly. Und treffen damit eine Kampfansage an die zunehmende Kommerzialisierung ihrer Musik. "Magical Mystery" ist die Geschichte einer Rückkehr, die zum Neuanfang wird. Einfühlsam und humorvoll zeigt der Film die Schwierigkeiten seines Protagonisten, nach einer Lebenskrise wieder Fuß zu fassen. In den 90er Jahren spielend, zeichnet er dabei ein teils nostalgisches, jedoch nicht unkritisches Porträt der Blütezeit des deutschen Techno.

